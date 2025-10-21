Hep aynı kabus

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş 5 sezon üst üste şampiyonluk yarışına büyük oranda havlu atıyor. En son 2020-21 sezonunda şampiyon olan Kartal, 2021-22'de kasım ayında zirveden kopmuştu. Trabzonspor 12. hafta 30 puanla zirvede otururken, Beşiktaş 20 puanda kalmıştı. 2022- 23'ün 17. haftasında lider Galatasaray'ın 36, Beşiktaş'ın 27 puanı bulunuyordu. 2023-24'te 9. hafta F.Bahçe 27 puanla zirvede yer alırken, Beşiktaş 16 puanda kalarak yarıştan kopmuştu. Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda da 11. haftayı 31 puanlı lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kapatmıştı.