Hep aynı kabus

Beşiktaş 5 sezon üst üste şampiyonluk yarışına büyük oranda havlu atıyor. En son 2020-21 sezonunda şampiyon olan Kartal, 2021-22'de kasım ayında zirveden kopmuştu. Trabzonspor 12. hafta 30 puanla zirvede otururken, Beşiktaş 20 puanda kalmıştı. 2022- 23'ün 17. haftasında lider Galatasaray'ın 36, Beşiktaş'ın 27 puanı bulunuyordu. 2023-24'te 9. hafta F.Bahçe 27 puanla zirvede yer alırken, Beşiktaş 16 puanda kalarak yarıştan kopmuştu. Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda da 11. haftayı 31 puanlı lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kapatmıştı.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER