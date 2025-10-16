TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta hedef El Karouani! Sözleşmesinin son yılında

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, David Jurasek'te beklediğini bulamadı. Benfica'dan kiralanan Çekyalı sol bek, performansıyla teknik heyetin gözüne giremeyince, yönetim yeni bir ismi gündemine aldı. Devre arasında Benfica'ya gönderilmesi planlanan Jurasek'in yerine Hollanda ekibi Utrecht'ten Faslı sol bek Souffian El Karouani listenin 1 numarasına yazıldı. Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 24 yaşındaki savunmacı, yeni kontratta anlaşamadı. Siyahbeyazlı yönetim uygun bir bonservis bedeliyle transferi noktalamak istiyor. Jurasek'in devre arasında Benfica'ya geri gönderilmesi halinde El Karouani için harekete geçilecek. 1.78 boyundaki El Karouani, bu sezon 16 maça çıkarken, 2 gol, 8 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.