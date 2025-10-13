CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Joker Rafa

Joker Rafa

Portekizli yıldızın geçen sezondan bu yana 10 numara dışında iki JOKER RAFA kanatta, ikinci forvet ve santrfor olarak görev yapması dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Joker Rafa

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelişiyle birlikte vites yükselten Rafa Silva, son 7 maçta 5 kez ağları sallayıp Beşiktaş'ın galibiyetlerinde başrolü oynadı. Portekizli yıldızın geçen sezon bu yana 5 farklı bölgede forma giymesi dikkat çekti. 32 yaşındaki maestro, 10 numara pozisyonu dışında iki ayrı kanatta, ikinci forvet ve santrfor olarak görev yaptı. Rafa Silva'nın çok yönlü bir oyuncu profiline sahip olması, 52 yaşındaki teknik adamın elini güçlendiriyor. Galatasaray derbisindeki performansıyla beğeni toplayan siyah-beyazlı oyuncu, milli ara sonrası zorlu fikstürde Kartal'ın ofans hattında en önemli kozu olacak.

