Joker Rafa

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelişiyle birlikte vites yükselten Rafa Silva, son 7 maçta 5 kez ağları sallayıp Beşiktaş'ın galibiyetlerinde başrolü oynadı. Portekizli yıldızın geçen sezon bu yana 5 farklı bölgede forma giymesi dikkat çekti. 32 yaşındaki maestro, 10 numara pozisyonu dışında iki ayrı kanatta, ikinci forvet ve santrfor olarak görev yaptı. Rafa Silva'nın çok yönlü bir oyuncu profiline sahip olması, 52 yaşındaki teknik adamın elini güçlendiriyor. Galatasaray derbisindeki performansıyla beğeni toplayan siyah-beyazlı oyuncu, milli ara sonrası zorlu fikstürde Kartal'ın ofans hattında en önemli kozu olacak.