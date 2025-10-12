CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Sergen Yalçın iki bölgeye takviye istedi

Ara transfer dönemi yaklaşırken Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetimine talebini iletti. Yaşanan sakatlıklar sebebiyle sıkıntı yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, iki bölgeye takviye yapılmasını istedi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 06:50
Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, Ocak ayı dönemi için çalışmalara başladı. Ole Gunnar Solskjaer'in yerine transferin son günlerine doğru göreve gelen Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı hamleleri gerçekleşirken ara takviye zamanında da diğer eksiklerin giderilmesi planlanıyor. Bunun için tam yetkiyi alan Yalçın, ekibi ile birlikte harıl harıl çalışıyor. Sabah'ta yer alan habere göre deneyimli hocanın en önemli iki talebi ise orta saha ve stoper transferi…

SAKATLIKLAR SIKINTI YAŞATTI

Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz ve Salih Uçan'ın sakatlıkları nedeniyle orta alanda zaman zaman sıkıntı yaşayan Yalçın'ın, direkt ilk 11'de görev yapabilecek çok yönlü bir oyuncu istediği ifade edildi. Son maçlarda stoperde Tiago Djalo ve Emirhan Topçu ikilisinde karar kılan teknik ekibin, ocak ayında bu mevkiye tecrübeli ve lider bir isim talebi olduğu bildirildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da teknik heyetten gelecek öneriler doğrultusunda temaslara başlaması bekleniyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
