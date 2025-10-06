Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelişiyle birlikte Emirhan Topçu'nun form grafiği yükselişe geçti. 52 yaşındaki teknik adam, Kayserispor ve Kocaelispor karşılaşmasının ardından Galatasaray derbisinde de 25 yaşındaki oyuncuya ilk 11'de görev verdi. Üstün performansıyla Felix Uduokhai'yi kesen başarılı stoper, dev karşılaşmadaki performansıyla Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmadı.

4 TEHLİKE ENGELLEDİ

Emirhan, Galatasaray'ın 75 milyon euro piyasa değerine sahip dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'e adeta adım attırmadı. Fizik gücüyle dikkat çeken rakibini başarıyla marke eden siyah-beyazlı futbolcu 2'si hava topu olmak üzere girdiği 6 ikili mücadeleden de galip ayrıldı. 4 tehlike, 1 de şut engelleyen, yüzde 69 pas isabet yüzdesiyle oynayan Emirhan, Sofascore verilerine göre 7 puan alarak dev derbide Beşiktaş'ın en iyisi oldu.

ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Galatasaray derbisini değerlendiren Emirhan Topçu kazanamadıkları için üzgün olduğunu dile getirdi. 25 yaşındaki oyuncu "Galip gelmemiz gereken bir maçtı. Rakip 10 kişi kaldı. Gol pozisyonları kaçırdık, mutsuzuz. Türkiye'de derbilerde Avrupa'dan farklı atmosfer oluşuyor. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ufak bir ağrım oldu, o yüzden çıktım" dedi.

Emirhan Topçu bu sezon Süper Lig ve Avrupa kulvarında toplam 9 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.