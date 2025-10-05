Abraham sahnede

Derbi öncesinde omuz sakatlığı bulunan Tammy Abraham'ın Galatasaray maçına çıkıp çıkamayacağı merak ediliyordu. İngiliz golcü sakatlığına rağmen ilk 11'de sahaya çıktı ve 12. dakikada topu ağlarla buluşturdu. 28 yaşındaki futbolcu, Guti'den (Kasım 2010'da 8. dakika) bu yana siyah-beyazlı takımın Galatasaray deplasmanındaki en erken golünü attı. Süper Lig'de gol sayısını 3'e yükselten Abraham, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de 5 kez ağları havalandırdı.

1 PUANDAN MUTLU DEĞİLİZ

Beşiktaş'ın golcüsü Abraham 1 puan için üzgün olduklarını söyledi. İngiliz golcü şöyle konuştu: "Buranın zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi oyunculardan kurulu. 1 puandan dolayı mutlu değiliz. Zaman zaman çok naziktik. Futbolda hatalar olur burada da oldu, rakibimiz bizi cezalandırdı."