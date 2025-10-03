TRANSFER HABERLERİ | Kadi Kullerkann Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Estonyalı pasör çaprazı Kadi Kullerkann'ı transfer etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 20:09
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Estonyalı pasör çaprazı Kadi Kullerkann'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Voleybol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Estonyalı pasör çaprazı Kadi Kullerkann ile sözleşme imzaladı. Kadi Kullerkann'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Estonya'da dünyaya gelen 36 yaşındaki voleybolcu, profesyonel kariyerinde Beşiktaş'tan önce sırasıyla Audentes SK, Houston University, Pittsburgh University, Eurosped, Yeşil Bayramiç, Petro Gazz Angels, TalTech/Tradehouse, AO Markopoulo, D&A Esperia Cremona, CSM Targoviște ve Aris Thessaloniki takımlarının formasını giydi.

