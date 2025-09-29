Yeni kankalar

Siyah beyazlı takımın yaz transfer döneminde renklerine kattığı El Bilal Toure ile Taylan Bulut'un arasından su sızmıyor. Bundesliga 2 temsilcisi Schalke 04'ten transfer edilen ve Türk statüsüne geçen Taylan Bulut, sosyal medya hesabından Malili golcü ile birlikte fotoğrafını paylaşıp "Kardeşim" ifadelerini kullandı.
Siyah beyazlı takımın yaz transfer döneminde renklerine kattığı El Bilal Toure ile Taylan Bulut'un arasından su sızmıyor. Bundesliga 2 temsilcisi Schalke 04'ten transfer edilen ve Türk statüsüne geçen Taylan Bulut, sosyal medya hesabından Malili golcü ile birlikte fotoğrafını paylaşıp "Kardeşim" ifadelerini kullandı.