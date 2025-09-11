Jota Silva kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jota Silva hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Jota Silva'nın istatistikleri...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva'ya dair detaylı bilgileri öğrenmek isteyenler arama motorlarına sorgulama yaparak oyuncunun nereli olduğunu, oynadığı takımları araştırıyor... Peki; Jota Silva kimdir, nereli ve hangi hangi futbol takımlarının formalarını giydi? Yanıtlar haberimizde...

JOTA SİLVA KİMDİR?

Tam adı João Pedro "Jota" Silva olan futbolcu, Portekiz asıllı hücum oyuncusudur. Hem sağ hem sol kanatta oynayabilen yıldız oyuncu, gerektiğinde forvet bölgesinde de görev yapabiliyor.

KAÇ YAŞINDA?

Jota Silva, 2 Ağustos 1999 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

JOTA SİLVA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

26 yaşındaki futbolcu kariyerinde Sousense, SC Espinho, Leixoes, Casa Pia, Vitoria Guimaraes ve Nottingham Forest formalarını giydi.