CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Jota Silva kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jota Silva hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Jota Silva'nın istatistikleri...

Jota Silva kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jota Silva hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Jota Silva'nın istatistikleri...

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva'ya dair detaylı bilgileri öğrenmek isteyenler arama motorlarına sorgulama yaparak oyuncunun nereli olduğunu, oynadığı takımları araştırıyor... Peki; Jota Silva kimdir, nereli ve hangi hangi futbol takımlarının formalarını giydi? Yanıtlar haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:44
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jota Silva kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jota Silva hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Jota Silva'nın istatistikleri...

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva'ya dair detaylı bilgileri öğrenmek isteyenler arama motorlarına sorgulama yaparak oyuncunun nereli olduğunu, oynadığı takımları araştırıyor... Peki; Jota Silva kimdir, nereli ve hangi hangi futbol takımlarının formalarını giydi? Yanıtlar haberimizde...

JOTA SİLVA KİMDİR?

Tam adı João Pedro "Jota" Silva olan futbolcu, Portekiz asıllı hücum oyuncusudur. Hem sağ hem sol kanatta oynayabilen yıldız oyuncu, gerektiğinde forvet bölgesinde de görev yapabiliyor.

KAÇ YAŞINDA?

Jota Silva, 2 Ağustos 1999 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

JOTA SİLVA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

26 yaşındaki futbolcu kariyerinde Sousense, SC Espinho, Leixoes, Casa Pia, Vitoria Guimaraes ve Nottingham Forest formalarını giydi.

Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'in yıldızları konuştu! "Kalbinin sesini dinle"
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
G.Saray'dan Loyola için yeni teklif!
F.Bahçe'den Yunus Emre harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da! Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da! 07:03
Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... 06:43
Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma 06:17
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 00:10
Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! 00:10
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu 00:10
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı 00:10
Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... 00:10
Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri 00:10
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 00:10
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar 00:10
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 00:10