Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam şöyle konuştu: Konuşacak çok şey var ama burada değil, kendi aramızda. Yapılacak çok iş var. Çok ciddi zaman lazım. Bunları yaparız. Sorun değil. Ama bu şekilde olmaz. İstek ve arzu olması gerekiyor. Biz bunun maalesef çok altındayız. Ciddi bir değişim söz konusu olmalı. Bugün farklı bir formatta oynadık. Çünkü kenar oyuncumuz yok. Aslında camiamızın ve taraftarlarımızın bilmesi gerektiği en önemli şey, futbol isimle oynanmıyor. Futbol sahada oynanıyor, mücadele sahada. Çok isimlere takılmamak lazım. Önümüzde 15 günlük süre var. Takımı toparlayacağız. Görünen tabloda işimiz kolay değil. Öte yandan Kartal Kayra ise maç sonrası yaptığı açıklamada "Öncelikle çok üzgünüz. Şu anda kötü bir süreçten geçiyoruz. İlk yarı başka, ikinci yarı bambaşka maç. İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarıda girdiğimiz fırsatları değerlendirsek farklı olabilirdi" şeklinde konuştu

İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK

Beşiktaş'ta sol kanatta etkili oyunuyla dikkat çeken David Jurasek 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Çek oyuncu "İlk yarıda iyi değildik. İkinci devrede fırsat yarattık. Rakibimiz 2 gol attı. Gol atmamız gerekiyordu. Bu yüzden mağlup olduk" dedi.