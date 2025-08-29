CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Uduokhai kızardı

Uduokhai kızardı

Lozan maçına ilk 11'de başlayan Felix Uduokhai, ikinci yarının hemen başında kırmızı kart gördü. Taç çizgisinde Lozanlı Soppy'ye müdahalede bulunan Alman oyuncu, verilen karara itiraz etti. Ancak bir süre VAR'la konuşan Danimarkalı hakem Kehlet, kararından dönmedi. Uduokhai, Beşiktaş kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Oyuncunun bonservisi temmuz ayında 5 milyon euroya alınmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Uduokhai kızardı

