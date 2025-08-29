Uduokhai kızardı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lozan maçına ilk 11'de başlayan Felix Uduokhai, ikinci yarının hemen başında kırmızı kart gördü. Taç çizgisinde Lozanlı Soppy'ye müdahalede bulunan Alman oyuncu, verilen karara itiraz etti. Ancak bir süre VAR'la konuşan Danimarkalı hakem Kehlet, kararından dönmedi. Uduokhai, Beşiktaş kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Oyuncunun bonservisi temmuz ayında 5 milyon euroya alınmıştı.