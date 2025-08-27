Kartal olmaya geldi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transferin hızlı takımı Beşiktaş, bir bombayı daha patlatmak üzere... Kadrosundaki eksikleri birbir tamamlayan siyah-beyazlılar, şimdi de stoper rotasyonunu genişletmek için düğmeye bastı ve Juventus'ta forma giyen Portekizli stoper Tiago Djalo ile anlaştı... 25 yaşındaki stoper için İtalyan ekibiyle görüşen Beşiktaş yönetimi, her konuda anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre; Djalo için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

SIKINTIYI ÇÖZER

1.90'lık oyuncu, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3 yıllık imza atacak olan Tiago Djalo, bugün yeni takım arkadaşlarıyla tanışaçak ve yarınki Lozan karşılaşmasını tribünden izleyecek.. Portekizli futbolcu, 1.90'lık boyuyla hem savunmada hem de hücumdaki hava toplarında oldukça etkili bir isim. Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer'in de bu konudaki sıkıntısına çözüm olacak bir oyuncu.

2 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Tiago Djalo, 17 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti.

47 MAÇ KAÇIRDI

Tiago Djalo, 2022-2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeni ile 47 karşılaşmada forma giyemedi. 2021-22'de 4, 2023-24'te ise 5 sadece 5 karşılaşmada forma giyemedi.

SPORTING ALTYAPISINDA YETİŞTİ

DJALO, Damaiense altyapısında Sporting Lizbon altyapısında transfer oldu 2013'te... Sporting'in çeşitlik alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Milan U19 takımına geçti. 7 ay sonra ise Lille'e transfer oldu. 5 sezon Fransız ekibinde forma giyen oyuncu 2024'ün ocak ayında Juventus'a imzayı attı.