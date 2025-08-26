Sermaye artırımı kararı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş, kayıtlı sermaye tavanını 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarma kararı aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Beşiktaş, kayıtlı sermaye tavanını 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarma kararı aldı. Yönetim Kurulu'nun 15/08/2025 tarihli toplantısında, 2025-2029 yılları için kayıtlı sermaye tavanı 21.8 milyar TL olarak belirlendi. SPK'ya yapılan başvuru 25/08/2025'te onaylandı. Ticaret Bakanlığı'na onay başvurusu yapıldıktan sonra Genel Kurul'da onayına sunulacak.

