Sermaye artırımı kararı

Beşiktaş, kayıtlı sermaye tavanını 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarma kararı aldı. Yönetim Kurulu'nun 15/08/2025 tarihli toplantısında, 2025-2029 yılları için kayıtlı sermaye tavanı 21.8 milyar TL olarak belirlendi. SPK'ya yapılan başvuru 25/08/2025'te onaylandı. Ticaret Bakanlığı'na onay başvurusu yapıldıktan sonra Genel Kurul'da onayına sunulacak.