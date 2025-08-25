TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Tiago Djalo tamam! Önümüzdeki saatlerde...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz transfer döneminde yaptığı hamleler ile dikkat çeken Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona yaklaştı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, yönünü İtalya'ya döndü. Bu doğrultuda Kara Kartal'ın 25 yaşındaki Portekizli stoper Tiago Djalo ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre transferin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren yetenekli savunmacının güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

