TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Tiago Djalo tamam! Önümüzdeki saatlerde...

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, Juventus'un 25 yaşındaki Portekizli stoperi Tiago Djalo'yu renklerine bağlamak üzere. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:55
Yaz transfer döneminde yaptığı hamleler ile dikkat çeken Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona yaklaştı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, yönünü İtalya'ya döndü. Bu doğrultuda Kara Kartal'ın 25 yaşındaki Portekizli stoper Tiago Djalo ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre transferin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren yetenekli savunmacının güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

İŞTE O HABER

Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
