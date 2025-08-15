Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.