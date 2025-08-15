CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Eyüpspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 20:36
Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

