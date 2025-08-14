Ricardo Paranaense’de

Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'yu 1 yıllığına Athletico Paranaense'ye kiraladı. 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a katılmış ancak siyah-beyazlı formayla resmi bir karşılaşmaya çıkamamıştı. Teknik heyet, oyuncunun düzenli forma giyerek gelişimini sürdürebilmesi için kiralık formülünü tercih etti. Genç fubolcu Brezilya ekibinin formasını terletecek.
