Ricardo Paranaense’de

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'yu 1 yıllığına Athletico Paranaense'ye kiraladı. 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a katılmış ancak siyah-beyazlı formayla resmi bir karşılaşmaya çıkamamıştı. Teknik heyet, oyuncunun düzenli forma giyerek gelişimini sürdürebilmesi için kiralık formülünü tercih etti. Genç fubolcu Brezilya ekibinin formasını terletecek.