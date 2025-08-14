CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Ritim kazanmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Ritim kazanmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick's ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 20:28 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 20:31
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Ritim kazanmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının Rashica ve Arroyo ile ilgili sözleri dikkat çekti.

"RİTİM KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Bugün kazanmak istiyoruz. Geçen haftaya göre kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ritim kazanmak istiyoruz. Sezon başlarken özgüven, ritm, kaliteyi kazandırmak istiyoruz takıma. Rashica geçen hafta hastaydı, şimdi süre alması gerekiyor. Keny'nin süre alması gerekiyor, çok umudumuz var. İkisinin de çok iyi oynamalarını bekliyorum. Rafa ve Tammy'e fırsat yaratmalarını bekliyoruz."

REKLAM - Türk Telekom
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Fenerbahçe için bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu transferi beklenirken...
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer...
Süper Lig'de erteleme talebi kabul edildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de erteleme talebi kabul edildi! Süper Lig'de erteleme talebi kabul edildi! 19:46
Berke Özer'in transferi açıklandı! Berke Özer'in transferi açıklandı! 19:35
Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü 19:21
Saint-Maximin'den çok konuşulacak Mourinho sözleri! Saint-Maximin'den çok konuşulacak Mourinho sözleri! 19:16
Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi belli oldu! 18:58
Sultanlar'ın kadrosu açıklandı! Sultanlar'ın kadrosu açıklandı! 18:18
Daha Eski
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:55
Mustafa Eskihellaç: Eren Elmalı... Mustafa Eskihellaç: Eren Elmalı... 16:53
Filenin Sultanları belli oldu! Filenin Sultanları belli oldu! 16:52
Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması! 16:45
Millilerin aday kadrosu belli oldu! Millilerin aday kadrosu belli oldu! 16:41
Romulo Almanya yolcusu oldu! Romulo Almanya yolcusu oldu! 16:31