Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Ritim kazanmak istiyoruz

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının Rashica ve Arroyo ile ilgili sözleri dikkat çekti.

"RİTİM KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Bugün kazanmak istiyoruz. Geçen haftaya göre kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ritim kazanmak istiyoruz. Sezon başlarken özgüven, ritm, kaliteyi kazandırmak istiyoruz takıma. Rashica geçen hafta hastaydı, şimdi süre alması gerekiyor. Keny'nin süre alması gerekiyor, çok umudumuz var. İkisinin de çok iyi oynamalarını bekliyorum. Rafa ve Tammy'e fırsat yaratmalarını bekliyoruz."