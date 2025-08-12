Sağ beke Bissaka

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ederken sağ bek pozisyonu için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen 27 yaşındaki Kongolu futbolcu Aaron Wan-Bissaka ile ilgilendiği belirtildi. Güçlü fiziği ve savunma yetenekleriyle öne çıkan Wan-Bissaka'nın, kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.