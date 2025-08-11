Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, transfer döneminde hız kesmeden kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar, şu ana kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökcü ve Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katarak 4 önemli takviye yaptı. Orta sahada 6 numara pozisyonunu Ndidi ile halleden Beşiktaş, şimdi rotasını kanat transferine çevirdi. Yönetim, Teknik Direktör Solskjaer'in isteği üzerine kadroya en az iki kanat oyuncusu eklemeyi planlıyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Öncelik, sol kanat bölgesine verilecek. Beşiktaş, önümüzdeki hafta sol açık transferini tamamlamayı hedefliyor. Ardından, takımdan olası ayrılıkları da göz önünde bulundurarak sağ kanat için çalışmalar hız kazanacak. Siyah beyazlılar, bu bölge için ilk temaslarını kurmuş durumda. Yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı. Yakın zamanda kanat transferinde somut adımların atılması bekleniyor.

GİDECEKLER LİSTESİ NETLEŞTİ

Beşiktaş yönetimi, transfer için kaynak yaratma çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Solskjaer'in kadro planında yer almayan Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana, Salih Uçan ve Elan Ricardo'nun kiralanması ya da satılması planlanıyor. Bu ayrılıkların gerçekleşmesi durumunda, maaş yükünün hafifleyeceği ve bonservis/ kiralama gelirleriyle transfer bütçesinin güçleneceği öngörülüyor.