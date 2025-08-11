CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ın transfer için anlaşma sağladığını duyurduğu Kyle Walker-Peters'ın, anlaşmadan neden vazgeçtiği belli oldu. İşte ayrıntılar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:09
İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

Beşiktaş'ın Kyle Walker-Peters transferi, Alex Oxlade-Chamberlain'in müdahalesiyle sekteye uğradı.

İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

Siyah-beyazlı kulüp 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İngiliz sağ bek oyuncusunun 16 Temmuz'da İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

Ancak Peters, ailevi sebeplerini öne sürerek İstanbul'a gelmekten vazgeçti.

İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

O gün, deneyimli oyuncunun eşinin İngiltere'de kalma kararı aldığı ve bu durumun transferi çıkmaza soktuğu ifade edildi.

İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

Beşiktaş, Peters'ın transferini sürekli ertelemesi üzerine 17 Temmuz'da bu anlaşmadan vazgeçtiğini açıkladı.

İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

Southampton'la sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan 28 yaşındaki futbolcu, üç gün sonra Premier Lig kulübü West Ham'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

Spor kamuoyu, Peters'ın İstanbul'a gelmemesini ailevi sebeplere bağlarken Beşiktaş kulübü gerçekte içeriden bir engellemeyle karşılaştı.

İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

Milliyet'te yer alan habere göre Alex Oxlade-Chamberlain'in, vatandaşı Peters'a Beşiktaş'la ilgili olumsuz bilgiler aktardığı öğrenildi.

İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

Uçak bileti ve otel rezervasyonu yapılan Peters, bu bilgiler doğrultusunda İstanbul'a gelmekten son anda vazgeçerek West Ham'ın teklifini kabul etti.

İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

Chamberlain'in bu davranışı Beşiktaş yönetimini büyük ölçüde kızdırdı ve kulüp, yaşananların ardından İngiliz futbolcuyu kesin olarak göndermeye karar verdi.

