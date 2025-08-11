İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! Beşiktaş’ın o oyuncusu engelledi

Beşiktaş'ın Kyle Walker-Peters transferi, Alex Oxlade-Chamberlain'in müdahalesiyle sekteye uğradı. Siyah-beyazlı kulüp 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İngiliz sağ bek oyuncusunun 16 Temmuz'da İstanbul'a geleceğini duyurmuştu. Ancak Peters, ailevi sebeplerini öne sürerek İstanbul'a gelmekten vazgeçti. O gün, deneyimli oyuncunun eşinin İngiltere'de kalma kararı aldığı ve bu durumun transferi çıkmaza soktuğu ifade edildi. Beşiktaş, Peters'ın transferini sürekli ertelemesi üzerine 17 Temmuz'da bu anlaşmadan vazgeçtiğini açıkladı. Southampton'la sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan 28 yaşındaki futbolcu, üç gün sonra Premier Lig kulübü West Ham'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Spor kamuoyu, Peters'ın İstanbul'a gelmemesini ailevi sebeplere bağlarken Beşiktaş kulübü gerçekte içeriden bir engellemeyle karşılaştı. Milliyet'te yer alan habere göre Alex Oxlade-Chamberlain'in, vatandaşı Peters'a Beşiktaş'la ilgili olumsuz bilgiler aktardığı öğrenildi. Uçak bileti ve otel rezervasyonu yapılan Peters, bu bilgiler doğrultusunda İstanbul'a gelmekten son anda vazgeçerek West Ham'ın teklifini kabul etti. Chamberlain'in bu davranışı Beşiktaş yönetimini büyük ölçüde kızdırdı ve kulüp, yaşananların ardından İngiliz futbolcuyu kesin olarak göndermeye karar verdi.