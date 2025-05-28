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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Winck bombası!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Winck bombası!

Sağ bekte skor katkısı üretecek bir isim arayan Kartal, Kasımpaşa forması altında sezonu 3 gol ve 10 asistle tamamlayan Claudio Winck’in durumunu sordu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Winck bombası!

Yeni sezonda zirve yarışında mücadele edecek bir takım oluşturmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta kadro adeta yeniden kurulacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talebi doğrultusunda birçok oyuncuyu elden çıkarmaya hazırlanan yönetim, nokta atışı transferler yapmak istiyor. Ancak bunu gerçekleştirirken bütçeyi de doğru yönetmek isteyen Kara Kartal, Kasımpaşa ile harika bir sezon geçiren Claudio Winck'i kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın durumunu Kasımpaşa'ya soran yönetim yanıt bekliyor.

BÜYÜK MAÇLARI İYİ OYNADI

Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi kalan Winck, bu sezon 3 gol atarken 10 da asiste imzasını attı. Bu sezon G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı 5 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı oyuncu bu vitrin maçlarında 1 gol atarken 3 de asist kaydetti. Svensson'dan hücumda istediği katkıyı alamadığı için bu bölgeyi güçlendirmek isteyen yönetim, 1 senelik sözleşmesi kalan 31 yaşındaki Winck'i düşük bir bonservis bedeli ile bitirmek istiyor. Kasımpaşa geçen sezon başında oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katarak önemli bir transfer başarısı göstermişti.

TÜPRAŞ'TA ŞOV YAPMIŞTI

Ligin ilk yarısında tribünlerin ıslıkladığı ancak daha sonra sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakan Masuaku'nun yeni sezonda da takımda kalması için büyük bir uğraş var. Başkan Serdal Adalı sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başarılı sol bekle bizzat kendisi görüşecek. Masuaku ile 2 senelik daha sözleşme imzalamak isteyen Adalı, oyuncunun takımda kalacağından emin.

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