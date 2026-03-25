Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Play-off turu yarı final maçında evinde Romanya'yı ağırlayacak. Bizim Çocuklar, Romanya engelini geçerek final turunda Slovakya-Kosova galibiyle eşleşerek adını Dünya Kupası'na yazdırmak istiyor. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella ve Arda Güler açıklamalarda bulunuyor. Montella'nın açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Vincenzo Montella: Lucescu'yu yeniden görmek beni mutlu edecek. Belki en çok kupa kazanan hocalardan biri, üçüncü sırada yanılmıyorsam. Kendisine saygım sevgim çok büyük. Bizim için, ülkemiz için çok çok önemli bir maç. Dünya Kupası'na gitmeyeli uzun yıllar oldu, bu hasreti bitirmek istiyoruz. Maçta ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Komple bir maç oynamalıyız. Her ana, her reaksiyona hazır olmalıyız. Kendi futbolumuzu yansıtmalıyız. Bu tek maç olduğu için final tadında olacak. Zor anlar yaşadığımızda, birliktelik göstermemiz gerekiyor. Sonuna kadar elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

"TÜRKİYE'DE İNANILMAZ MUTLUYUM"

Soru: "Türkiye ile bir Avrupa Şampiyonası'na gittiniz, iyi bir performans yakaladınız. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek için büyük şansınız var. Bu maçı kaybederseniz ne olacağını düşünüyorsunuz, Türkiye'de devam edecek misiniz?"

Vincenzo Montella: "Böyle bir soru beklemiyordum. Biliyorsunuz ki futbol enstantane oyunu. Her skora açık. Futbolun güzelliği budur. Bunu geçmişte de dile getirdim. Ben Türkiye'de inanılmaz mutluyum, gurur duyuyorum. Mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon veririm. Aklımızda mağlubiyet falan yok. Hedefimiz belli!"

"LUCESCU SAYGI DUYULMASI GEREKEN BİR TEKNİK ADAM"

Vincenzo Montella: "Lucescu, sadece Türk futbolcunu değil, dünya futbolunu biliyor. Kazandığı kupalar bunu gösteriyor. Saygı duyulması gereken bir teknik adam. Bu tarz maçlarda böyle hocalara karşı ben daha fazla motive oluyorum. Her hazırlığımız var bu konuda."

İŞTE ARDA GÜLER'İN AÇIKLAMALARI

Arda Güler: "Romanya'nın güçlü bir ekibi var. Hocaları da Türkiye'de önceden çalıştı. Efsane bir oyuncuları var. Tüm taraftarı seviyordur onu. İki ülke için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz Dünya Kupası, umarım halkımızı mutlu edebiliriz."

"Romanya'da seni Hagi'ye benzetiyorlar"

Arda Güler: "Hagi'ye büyük saygı duyuyorum, videolarını izledim. Çok zor bir maç olacak. Romanyalı futbolcular da kendi ülkelerini temsil edecek, Dünya Kupası'na gitmek isteyecek. Bu nedenle zor bir maç olacak."

"Futbolcuları karşılaştırırsak siz değer olarak öndesiniz. Maç sizin için kolay olacak mı?"

Arda Güler: "Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Onlar için de hayati derecede bir maç. Favorisi olmaz. Tek maç. Ellerinden geleni yapacaklar. Kolay maç olmayacak."