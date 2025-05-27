TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Igoh Ogbu sürprizi! Solskjaer büyük hayranı

Beşiktaş'ta sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Nijerya basını, Beşiktaş'ın Çekya ekibi Slavia Prag'ın Nijeryalı stoperi Igoh Ogbu ile ilgilendiğini açıkladı. Own Gol Nigeria kaynaklı haberde, 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yeni sözleşme imzaladığı ancak siyah-beyazlıların 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bu transferi gerçekleştirebileceği yazıldı.

SOLSKJAER ÇOK BEĞENİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in adı bir dönem Lille ile de anılan Ogbu'ya büyük hayranlık beslediği kaydedildi.

Igoh Ogbu, bu sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam eden Nijeryalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.