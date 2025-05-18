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Haberler Beşiktaş İngilizlerden gündemi sarsacak transfer iddiası! Beşiktaş ve Cristiano Ronaldo...

İngilizlerden gündemi sarsacak transfer iddiası! Beşiktaş ve Cristiano Ronaldo...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2025/26 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Beşiktaş ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun transfer olabileceği takımlar arasında siyah-beyazlıları da gösterdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 11:07
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MERT KILIÇ
İngilizlerden gündemi sarsacak transfer iddiası! Beşiktaş ve Cristiano Ronaldo...

Bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

İngilizlerden gündemi sarsacak transfer iddiası! Beşiktaş ve Cristiano Ronaldo...

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan siyah-beyazlılarla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

İngilizlerden gündemi sarsacak transfer iddiası! Beşiktaş ve Cristiano Ronaldo...

İngiliz basını, Al-Nassr forması giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun transfer olabileceği takımlar arasında Beşiktaş'a da yer verdi.

İngilizlerden gündemi sarsacak transfer iddiası! Beşiktaş ve Cristiano Ronaldo...

Mirror'da yer alan haberde, Ronaldo'nun Manchester United'da beraber çalıştığı Ole Gunnar Solskjaer ile yeniden bir araya gelmeye sıcak bakabileceği belirtildi.

İngilizlerden gündemi sarsacak transfer iddiası! Beşiktaş ve Cristiano Ronaldo...

Öte yandan tecrübeli futbolcunun transferi için Beşiktaş'ın yanı sıra Chelsea, Sporting, Al-Ahli ve Los Angeles FC'nin de seçenekler arasında olduğu aktarıldı.

İngilizlerden gündemi sarsacak transfer iddiası! Beşiktaş ve Cristiano Ronaldo...

Cristiano Ronaldo bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 39 maçta 33 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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