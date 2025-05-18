İngilizlerden gündemi sarsacak transfer iddiası! Beşiktaş ve Cristiano Ronaldo...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2025/26 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Beşiktaş ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun transfer olabileceği takımlar arasında siyah-beyazlıları da gösterdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Mirror'da yer alan haberde, Ronaldo'nun Manchester United'da beraber çalıştığı Ole Gunnar Solskjaer ile yeniden bir araya gelmeye sıcak bakabileceği belirtildi.
Öte yandan tecrübeli futbolcunun transferi için Beşiktaş'ın yanı sıra Chelsea, Sporting, Al-Ahli ve Los Angeles FC'nin de seçenekler arasında olduğu aktarıldı.
Cristiano Ronaldo bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 39 maçta 33 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 40 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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