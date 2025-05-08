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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Jens Petter Hauge bombası!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Jens Petter Hauge bombası!

Yeni sezon için çalışmalarını titizlikle sürdüren Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusunu Norveç’te buldu. Bodo/Glimt'in sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge ile temasa geçtiği söylenen siyah beyazlıların transfer için çalışmalara başladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Jens Petter Hauge bombası!

Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Beşiktaş, bu doğrultuda takımdaki eksik bölgeler ve verim alamadığı oyuncuların yerine yapacağı takviyeler için çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Solskjaer'in isteğiyle öncelikli olarak forvet, kanat ve orta saha takviyesi yapacak olan siyah-beyazlıların son olarak Norveç'ten bir futbolcuyu gündemine aldı. VG Sport'a göre, Kara Kartal, Eliteserien ekibi Bodo/Glimt'in 25 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi listesine aldı. Hauge, kariyerinde çıktığı 289 maçta 55 gol ve 53 asistlik performansıyla dikkat çekti.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Skor üretebilen bir kenar oyuncusu olarak ön plana çıkan Norveçli yıldız, Bodo formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi maçlarında forma giydi 25 maçta 3 gol ve 6 asistlik katkı yaptı. Sol ve sağ kanadın yanı sıra on numara pozisyonunda da oynayabilen Jens Petter Hauge'nin kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Eduard Graf'ın Hauge'nin menajerleriyle görüştüğü bildirildi. Norveçli yıldızın güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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