Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kadıköy'deki dev derbi Kartal'ın!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki dev derbiyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 44. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Portekizli orta saha oyuncusu 36. dakikada penaltı atışında yararlanamadı.

Şampiyonluk yarışında yara alan sarı lacivertliler 75 puanda kaldı.

Beşiktaş ise 55 puana yükseldi.

DERBİ KAZANAMADI

Fenerbahçe, bu sezon derbi galibiyeti elde edemedi.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında evinde Galatasaray'a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Ligde deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, evinde de rakibine aynı skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da sahasında Galatasaray ile oynadığı derbiyi 2-1 yitirdi.

TALİSCA İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusu Anderson Talisca, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.

Ligde 2 sezon Beşiktaş formasını giyen ve etkili bir performans ortaya koyan Talisca, uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e döndü.

Derbiye ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, eski takımına karşı sarı-lacivertli formayla ilk kez rakip oldu.

İSMAİL YÜKSEK LİGDE ÜST ÜSTE 2. KEZ 11'DE

Sezon başında takımın değişmez ismi olan ancak daha sonra yedek kulübesinde yer alan İsmail Yüksek, üst üste 2 lig maçında 11'de sahaya çıktı. Sofyan Amrabat'ın yokluğunda Jose Mourinho, derbide de Yüksek'i 11'de tercih etti. İsmail, bu sezon 11. kez 11'de yer aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun tedavisi sürüyor. Tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu nedeniyle hastanede yatan Mert Hakan Yandaş, hafta boyunca bireysel çalışmalar yapan Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Jayden Oosterwolde teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı. Sırp futbolcu Filip Kostic ise sarı kart cezası kadroda yok.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Bu sezon iç sahada dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de, taraftarlar derbiye de yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş maçının biletleri kısa sürede tükenirken sarı-lacivertli taraftarlar bugün erken saatlerde stat çevresine geldi. Karşılaşmanın başlamasına yakın tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar ısınma esnasında tezahüratlarıyla takıma destek verdi.

KADIKÖY'DE "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından başkan Ali Koç ve yönetim aleyhine uzun süre tezahüratta bulundu.

Puan alamadığı ve gol atamadığı tek takım Beşiktaş

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a karşı gol atamadı ve puan almayı başaramadı.

NECİP UYSAL 267 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal, 267 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu.

Sezon başında 24 Ağustos'ta sakatlık yaşayan tecrübeli savunmacı, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Bir süredir takımla çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 44 maç sonra Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer aldı.

Necip, bu sezon yalnızca 11 Ağustos'ta ligin ilk haftasında oynanan Samsunspor maçında forma giymişti.

UDUOKHAİ DE KADRODA YER ALDI

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan defans oyuncusu Felix Uduokhai, yaklaşık 2 ay sonra kadroda yer aldı.

Alman savunmacı, 15 Mart tarihinde Konya'da oynanan müsabakada sakatlanmış ve oyuncunun sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edilmişti.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Uduokhai, bu hafta yapılan idmanlarda takımla çalışmaya başlamıştı.

Fenerbahçe derbisinin esame listesinde kendine yer bulan Uduokhai, görev verilmesi durumunda 51 gün sonra forma giyecek.

MASUAKU CEZASINI TAMAMLADI, STOPERDE GÖREV ALDI

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek Arthur Masuaku, Fenerbahçe derbisinde stoperde görev aldı.

Norveçli teknik direktör, sakatlığı süren savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yokluğunda Demokratik Kongolu oyuncuyu stoper mevkisinde görevlendirdi.

Siyah-beyazlı takımda sol bekte ise genç oyuncu Emrecan Terzi forma giydi.

SALİH UÇAN KADRODA YOK

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle derbi maçın kadrosunda yer almadı.

Tecrübeli futbolcu, dün yapılan çalışmada alt adalesinde ağrı hissetti.

Salih, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 müsabakada 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

EMRECAN TERZİ, KARİYERİNİN İLK DERBİSİNE ÇIKTI

Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıktı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından derbi maçta ilk 11'de görevlendirilen 21 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk derbisini sarı-lacivertli ekibe karşı oynadı.

Bu sezonki ilk maçına geçen hafta oynanan Hatayspor müsabakasında çıkan genç futbolcu, karşılaşmada 1 asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekibin taraftarları, Ülker Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmadan önce tribündeki yerini alan yaklaşık 2 bin 100 Beşiktaşlı taraftar, müsabakadan önce takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.