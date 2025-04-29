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Haberler Beşiktaş Başkan Adalı, Beşiktaş'ın geleceğini inşa ediyor!

Başkan Adalı, Beşiktaş'ın geleceğini inşa ediyor!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübü ekonomik yönden artıya taşımak, borç yükünden ve Bankalar Birliği’nden kurtarmak için dev projeler hamlesini başlattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
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Başkan Adalı, Beşiktaş'ın geleceğini inşa ediyor!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sermaye artışına yönelik Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) gelen onayın önemine dikkati çekip, gelecek döneme ilişkin planlarını anlattı. Adalı, "50 milyon avro futbol takımı bütçesi olması gereken ortamda, 50 milyon avro faiz ödüyoruz. Sermaye artışını tamamladıktan sonra, çok daha farklı bir futbol takımı oluşturacağız" dedi. FULYA'DAKI Dikilitaş'ta bir gayrimenkul projesi geliştirdiklerini açıklayan Adalı, "Orada 15 dönümlük bir arazimiz var. Dört dönüm de Gençlik ve Spor Bakanlığının arazisi var. Onu da kısmet olursa projemize dahil edeceğiz. 20 bin metre kare civarında bir alana ulaşacağız. Yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde etmeyi planladık. Bu projeyi hayata geçirmek için ciddi adımlar attık" dedi.

"AYAKLARIMIZIN YERE BASMASI LAZIM"

Adalı'nın yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında hedefi olmaz. Ancak 75 milyon euro maliyetli oyuncu alma hedefimiz de hayalimiz de yok. Ayaklarımızın yere basması lazım" ifadeleri kullanıldı.

"BU, BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISIDIR"

Camianın desteğinin önemine dikkat çeken Adalı, "Camianın her ferdinin, yatırımcı olarak değil bir Beşiktaşlı olarak bu sürece katkı sunması, kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu, birlik ve dayanışma çağrısıdır" ifadelerine yer verdi.

DAHA GÜÇLÜ BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın sadece bugünü için değil, geleceği için de sağlam bir temel oluşturmayı amaçladıklarının altını çize Beşiltaş Başkanı Serdal Adalı, "Amacımız, Beşiktaş'ı sadece bugünün değil, yarının da güçlü kulübü yapmak. Gelecek kuşaklara daha güçlü, daha itibarlı bir Beşiktaş bırakmak istiyoruz. Sermaye artırımı sürecinde rüçhan haklarının kullanıldığı kritik bir dönemece girdik. Kulübümüz, kendi payına düşen kısmı için gerekeni yapmıştır" ifadelerini kullandı.

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