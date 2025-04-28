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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Alman golcüye kanca! Solskjaer'den onay çıktı

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Alman golcüye kanca! Solskjaer'den onay çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Ciro Immobile ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş’ta yeni forvet arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, Bundesliga ekiplerinden Köln forması giyen Tim Lemperle’yi gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Alman golcüye kanca! Solskjaer'den onay çıktı

Başkan Adalı'nın, Immobile'yi gozden cıkarmasının ardından Kara Kartal'da golcu operasyonu başladı. Beşiktaş yonetimi sozleşmesi bu yaz bitecek olan Bundesliga ekiplerinden Koln'un forveti Tim Lemperle ile masaya oturacak. 23 yaşındaki 1,87'lik Alman santrfora Teknik Direktor Ole Gunnar Solskjaer'den onay cıktı. Yonetim, genc golcunun menajerleri ile temasa gecti. Bu sezon Koln'de 19 karşılaşmaya 21 maca cıkan santrfor, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncunun piyasa değeri, 5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

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