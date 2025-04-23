Beşiktaş'ta Muçi seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Ernest Muçi'nin son durumu merak ediliyor. Sezonu 3. sırada tamamlamak isteyen siyah beyazlılarda Fenerbahçe maçı öncesi sağlık ekibi, Arnavut yıldız için büyük çaba sarf ediyor. İşte detaylar...
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Bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 maçta görev alan Ernest Muçi 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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