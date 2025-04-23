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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Muçi seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Muçi seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Ernest Muçi'nin son durumu merak ediliyor. Sezonu 3. sırada tamamlamak isteyen siyah beyazlılarda Fenerbahçe maçı öncesi sağlık ekibi, Arnavut yıldız için büyük çaba sarf ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 09:52
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Beşiktaş'ta Muçi seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Sezonu 3. sırada tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta kritik maçlar öncesi Ernest Muçi'nin son durumu merak ediliyor.

Beşiktaş'ta Muçi seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Takvim'de yer alan habere göre; Siyah-beyazlılarda Başakşehir maçında adalesinden sakatlık yaşayan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlenen Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin 4 Mayıs'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbiye yetiştirilmesi için sağlık ekibinin büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Muçi seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

24 yaşındaki futbolcunun görev yapamaması durumunda sol kanatta Joao Mario ya da Semih'in forma giymesi bekleniyor.

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