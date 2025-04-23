Beşiktaş'ta Muçi seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Takvim'de yer alan habere göre; Siyah-beyazlılarda Başakşehir maçında adalesinden sakatlık yaşayan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlenen Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin 4 Mayıs'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbiye yetiştirilmesi için sağlık ekibinin büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.