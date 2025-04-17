BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Serdal Adalı'dan Semih Kılıçsoy itirafı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor canlı yayınında konuştu. Adalı, siyah beyazlı kulübün genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un transferine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"KİRALIK GİDEBİLİR AMA..."

"Semih Kılıçsoy'a devre arası ilgi oldu ama reddettim. Değişik rakamlar, değişik projeler var. Sezon sonunda Beşiktaş'ın faydasına olacak bir proje olursa, kendine de bu değişiklik iyi olacaksa kiralık gider. Satmaktan bahsetmiyorum. Seneye ve daha sonraki sene hayal ettiğimiz projeyi gerçekleştireceğiz."