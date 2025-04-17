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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Serdal Adalı'dan Semih Kılıçsoy itirafı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Serdal Adalı'dan Semih Kılıçsoy itirafı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un transferine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika BJK spor haberleri (Beşiktaş transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 18:21 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 18:22
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Serdal Adalı'dan Semih Kılıçsoy itirafı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor canlı yayınında konuştu. Adalı, siyah beyazlı kulübün genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un transferine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"KİRALIK GİDEBİLİR AMA..."

"Semih Kılıçsoy'a devre arası ilgi oldu ama reddettim. Değişik rakamlar, değişik projeler var. Sezon sonunda Beşiktaş'ın faydasına olacak bir proje olursa, kendine de bu değişiklik iyi olacaksa kiralık gider. Satmaktan bahsetmiyorum. Seneye ve daha sonraki sene hayal ettiğimiz projeyi gerçekleştireceğiz."

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