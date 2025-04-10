Beşiktaş'ta Immobile krizi kapıda! 6 milyon Euro ödenebilir

Beşiktaş'ın sezon başında Serie A ekibi Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile sezona fırtına gibi bir giriş yapmış ancak sezonun ortalarından itibaren keskin bir düşüş yaşamıştı.

2. YARIYI GÖREMEDI

Son maçlarda Ole Gunnar Solskjaer'in de formsuzluğu nedeniyle oynatmadığı Ciro, Kasımpaşa maçında da devre arasında oyundan alınmıştı. Beşiktaş yönetiminin de beklentileri karşılayamayan yıldız isimle devam etmeyi düşünmediği ve sezon sonunda oyuncunun menajeriyle fesih görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.

18 GOLE KATKI

Takvim'de yer alan habere göre, Immobile'nin ayrılığa yanaşmaması durumunda kalan 1 yıllık maaşı olan 6 milyon Euro'nun verilerek takımdan gönderileceği de gelen haberler arasında.

Bu sezon 35 maça çıkan Immobile 15 gol, 3 asistle oynadı.