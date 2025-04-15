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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti

Son dakika Beşiktaş haberi | İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Inter, Beşiktaş'ın bu sezon parlayan yıldızlarından Portekizli futbolcu Rafa Silva'yı transfer radarına aldı. Milano temsilcisinin başarılı oyuncu için resmi girişimlerde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 10:20
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter, Beşiktaş'ın bu sezonki en formda oyuncularından biri olan Portekizli yıldız Rafa Silva'yı transfer listesine ekledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti

Hürriyet'te yer alan habere göre milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını terlettiği Milano ekibi, Rafa Silva için resmi adımları atmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti

ZOR SEZONDA PARLAYAN İSİM

Beşiktaş'ta bu sezon yönetim ve teknik heyet anlamında yaşanan istikrarsızlığa rağmen, Portekizli futbolcu sahadaki performansıyla siyah beyazlı taraftarların yüzünü güldürdü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti

42 resmi maçta forma giyen Silva, takım arkadaşı Gedson Fernandes'in hemen ardından en çok süre alan isim oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarında gösterdiği performansla takımın skor yükünü omuzlayan Rafa Silva, 14 gol ve 11 asistle toplamda 25 gole doğrudan katkı sundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti

Tecrübeli futbolcu, bir gol daha atması halinde Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Immobile'nin 15 gollük performansına da yaklaşacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti

TRANSFERDE GÖZLER BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDE

Avrupa'dan birçok kulübün radarında olan Rafa Silva için en somut adımı Inter atmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti

İtalyan temsilcisinin Beşiktaş'ın bonservis beklentisini öğrenip resmi teklif sunacağı konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti

YILLIK 6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Beşiktaş, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rafa Silva ile yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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