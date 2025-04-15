BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti
Son dakika Beşiktaş haberi | İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Inter, Beşiktaş'ın bu sezon parlayan yıldızlarından Portekizli futbolcu Rafa Silva'yı transfer radarına aldı. Milano temsilcisinin başarılı oyuncu için resmi girişimlerde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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42 resmi maçta forma giyen Silva, takım arkadaşı Gedson Fernandes'in hemen ardından en çok süre alan isim oldu.
ETKİLEYİCİ PERFORMANS
Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarında gösterdiği performansla takımın skor yükünü omuzlayan Rafa Silva, 14 gol ve 11 asistle toplamda 25 gole doğrudan katkı sundu.
Tecrübeli futbolcu, bir gol daha atması halinde Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Immobile'nin 15 gollük performansına da yaklaşacak.
TRANSFERDE GÖZLER BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDE
Avrupa'dan birçok kulübün radarında olan Rafa Silva için en somut adımı Inter atmaya hazırlanıyor.
İtalyan temsilcisinin Beşiktaş'ın bonservis beklentisini öğrenip resmi teklif sunacağı konuşuluyor.
YILLIK 6 MİLYON EURO KAZANIYOR
Beşiktaş, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rafa Silva ile yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
2027 yılına kadar kontratı bulunan yıldız oyuncunun geleceği, Beşiktaş yönetiminin kararına bağlı olarak netlik kazanacak.
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