BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva'ya dev talip! İtalyan kulübü harekete geçti

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter, Beşiktaş'ın bu sezonki en formda oyuncularından biri olan Portekizli yıldız Rafa Silva'yı transfer listesine ekledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını terlettiği Milano ekibi, Rafa Silva için resmi adımları atmaya hazırlanıyor.