Beşiktaş-Başakşehir CANLI | Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu sezon 28 maçta 48 puan toplayan Kara Kartal, ligde 4. sırada yer alıyor. Güçlü rakibine karşı kazanarak 3. sıra hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen siyah-beyazlılar, Samsunspor'un Galatasaray'a kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, Rafa Silva önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Savunma bölgesinde yaşanan sakatlık ve kart cezalarının ardından hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise merak ediliyor. 42 puanla 6. sırada bulunan Başakşehir ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Chamberlain, Salih, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Mustafa

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Operi, Ba, Ömer Ali, Berat, Kemen, Crespo, Yusuf, Brnic, Piatek

GÖZLER RAFA SILVA'DA OLACAK

Yaz transfer döneminde Benfica'dan kadroya katılan ve kısa süre içerisinde taraftarın gönlüne taht kuran Rafa Silva istatistikleri ile dikkat çekiyor. Son olarak Galatasaray derbisinde attığı golle takımına 3 puan kazandıran deneyimli futbolcu, ligde 27 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden 31 yaşındaki Portekizli isim 4 kez de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe'ye elenen, ligde de Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, kötü gidişe son vermek istiyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Başakşehir mücadelesine hazırlanan siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Savunma hattında yaşanan sakatlıkların ardından tekrar çıkışa geçmek isteyen Kara Kartal'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda toplam 7 futbolcu görev alamayacak. Tedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak. Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da bugün forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.

KARA KARTAL'DA 4 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlı futbol takımında dört futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞAKŞEHİR'E ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, Başakşehir ile oynadığı son 4 müsabakada kaybetmedi. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal, rakibine karşı son yenilgisini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynadıkları mücadelede 1-0'lık sonuçla aldı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER SAVUNMAYA ÇÖZÜM ARIYOR

Savunmada yaşanan soruna nasıl çözüm üreteceği merakla beklenen Solskjaer'in seçenekleri arasında üçlü savunma opsiyonu da yer alıyor. Kasımpaşa maçına Svensson, Paulista ve Masuaku'dan oluşan üçlü savunma hattıyla Başakşehir maçına çıkma ihtimali olan Norveçli teknik adamın, defansif özellikleri yüksek oyuncularından birini stoperde kullanıp yine dörtlü savunmayla çıkması da olası gözüküyor.

BEŞİKTAŞ İSTANBUL TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon İstanbul takımlarının birbirleri ile oynadığı maçlarda en fazla galibiyet alan ve en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar; Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor ile oynadığı 8 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan topladı.

NORVEÇLİ TEKNİK DİREKTÖR'ÜN 3. BAŞAKŞEHİR SINAVI

Başakşehir, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in başında bulunduğu takımlara karşı daha önce 2 kez mücadele etti. Turunculacivertliler, Solskjaer'in çalıştırdığı Manchester United ile eşleşti. Sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan İstanbul ekibi, İngiltere'de ise 4-1 kaybetti.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇLARINDA GOL PROBLEMİ

İki takım arasında ligde oynanan son 5 maçta takımlar gol atmakta sorun yaşıyor. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 4 kez ağları sarsarken, kalesinde ise 2 gol gördü. Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 16 lig maçında 6 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 kez mağlup oldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 22. RANDEVU

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-lacivertliler de 6 defa kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. İki ekip Süper Lig'de 33 kez karşılaşırken, takımlar 9'ar galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı.

37. MAÇ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, bugün 37. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla devam eden rakibiyle yaptığı 36 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 10 kez üstünlük kurabilen siyah-beyazlı takım, 10 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacağı maçın VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski olarak açıklandı. Kwiatkowski'ye AVAR'da ise Bersan Duran'ın eşlik edeceği belirtildi.