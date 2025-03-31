BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek bu sezon rakibine ilk yenilgisini yaşattı. Bu sezon sahasında oynadığı tüm derbileri kazanma başarısını gösteren siyah-beyazlılarda derbi zaferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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1- YEDEK-AS AYIRT ETMEDİ, TOPARLADI
Önce 10 kişilik G.Antep'e, sonra 9 kişilik Konya'ya mağlup olarak milli araya giren siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, talebelerinin mental açıdan çöküş yaşadığını görünce ilk etapta bu iki maçı unutturmaya çalıştı. Immobile'den Chamberlain'e, Rafa Silva'dan Paulista'ya kadar her futbolcusuyla derbiye kadar özel görüşmeler yaptı. Takımı oynayan oynamayan ayırt etmeden mental olarak yeniden toparladı.
2- CIRO İLE OLMAYACAĞINI GÖRDÜ
Uzun süredir performans problemi yaşayan Ciro Immobile'nin oyuna katkısının olmadığını gördü. Solskjaer, bu doğrultuda derbi öncesi de istediği verimi alamadığı İtalyan futbolcuyla görüşme yaparak, Galatasaray maçı planlarını anlattı ve kendisini yedek soyunduracağını söyledi.
3- DURAN TOP ÇALIŞMASI İŞE YARADI
Beşiktaş'ın başını ağrıtan duran toplar konusunda hem savunma hem de hücum setleri üzerine yardımcı antrenör Richard Hartis takıma çalışmalar yaptırdı. Siyah-beyazlılar savunmada duran toptan pozisyon vermezken Gedson ise planlar dahilinde her duran topta rakip savunmanın uzağında konumlandı. Portekizli, galibiyet golünü de bu sayede bularak, Beşiktaş'a çifte bayram yaşattı.
4- İLK GOL ANTRENMANIN MEYVESİ
Beşiktaş'ta Immobile, Semih ve Mustafa, yedek soyunduruldu. Maça santrforsuz çıkan Solskjaer, hücumda daha hareketli ve baskılı oyuncular kullandı. Meyvesini de Rafa Silva'ya Muçi'nin alan açmasıyla buldu ve ilk gol antrenmanlardaki çalışmaların kopyası olarak geldi.
5- RAKİBİN PLANLARINI ALTÜST ETTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 4-6-0'a hazırlıksız yakalattı. Sarı-kırmızılı takım, rakibinin bu dizilimine 11'e 11 oynanan bölümde karşılık veremedi. Merkezde de sayısal olarak 3 değil, 4 kişi olan Beşiktaş, Galatasaray'a oyun kurdurtmadı. Sara en etkisiz olduğu maçlardan birini çıkardı. Frankowski'nin olduğu bölge maden gibi işlendi. İlk gol buradan gelirken, Polonyalı bir de pozisyon hatası sonrası yaptığı müdahaleyle kırmızı kart gördü.
6- OSIMHEN'E NEFES ALDIRMADILAR
Siyah-beyazlılarda stoper ikilisi Emirhan ve Paulista, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i adım adım takip etti. Nijeryalı futbolcuya nefes aldırtmayan Solskjaer, onu etkisiz bıraktığında Galatasaray hücumlarının tıkanacağını takımına anlattı. Osimhen ikili markaja alınınca sarı-kırmızılılar net fırsatlar bulmakta büyük zorluk yaşadı.
7- DERBİ ÖNCESİ KAMP YAPTIRMADI
Solskjaer, takımı derbi öncesi kampa almadı. Futbolculardan aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini ve onlardan destek almalarını istedi. Oyuncularını baskıyla değil öz güvenle maça hazırladı.
SIRADAKİ HEDEF GÖZTEPE
Derbiyi kazanan Beşiktaş, 3 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi sahasında konuk edecek.
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