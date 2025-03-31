  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek bu sezon rakibine ilk yenilgisini yaşattı. Bu sezon sahasında oynadığı tüm derbileri kazanma başarısını gösteren siyah-beyazlılarda derbi zaferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 10:58
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 yenerek sarı-kırmızılıların 28 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

Rafa Silva'nın 23. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 45. dakikada Lucas Torreira'nın uzaktan attığı golü engelleyemeyince iki ekip de soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti. Siyah-beyazlılar, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle derbiyi kazandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

Sabah Spor, Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında elde ettiği zaferin perde arkasını araladı. İşte 7 maddeyle gelen galibiyet…

BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

1- YEDEK-AS AYIRT ETMEDİ, TOPARLADI

Önce 10 kişilik G.Antep'e, sonra 9 kişilik Konya'ya mağlup olarak milli araya giren siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, talebelerinin mental açıdan çöküş yaşadığını görünce ilk etapta bu iki maçı unutturmaya çalıştı. Immobile'den Chamberlain'e, Rafa Silva'dan Paulista'ya kadar her futbolcusuyla derbiye kadar özel görüşmeler yaptı. Takımı oynayan oynamayan ayırt etmeden mental olarak yeniden toparladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

2- CIRO İLE OLMAYACAĞINI GÖRDÜ

Uzun süredir performans problemi yaşayan Ciro Immobile'nin oyuna katkısının olmadığını gördü. Solskjaer, bu doğrultuda derbi öncesi de istediği verimi alamadığı İtalyan futbolcuyla görüşme yaparak, Galatasaray maçı planlarını anlattı ve kendisini yedek soyunduracağını söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

3- DURAN TOP ÇALIŞMASI İŞE YARADI

Beşiktaş'ın başını ağrıtan duran toplar konusunda hem savunma hem de hücum setleri üzerine yardımcı antrenör Richard Hartis takıma çalışmalar yaptırdı. Siyah-beyazlılar savunmada duran toptan pozisyon vermezken Gedson ise planlar dahilinde her duran topta rakip savunmanın uzağında konumlandı. Portekizli, galibiyet golünü de bu sayede bularak, Beşiktaş'a çifte bayram yaşattı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

4- İLK GOL ANTRENMANIN MEYVESİ

Beşiktaş'ta Immobile, Semih ve Mustafa, yedek soyunduruldu. Maça santrforsuz çıkan Solskjaer, hücumda daha hareketli ve baskılı oyuncular kullandı. Meyvesini de Rafa Silva'ya Muçi'nin alan açmasıyla buldu ve ilk gol antrenmanlardaki çalışmaların kopyası olarak geldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

5- RAKİBİN PLANLARINI ALTÜST ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 4-6-0'a hazırlıksız yakalattı. Sarı-kırmızılı takım, rakibinin bu dizilimine 11'e 11 oynanan bölümde karşılık veremedi. Merkezde de sayısal olarak 3 değil, 4 kişi olan Beşiktaş, Galatasaray'a oyun kurdurtmadı. Sara en etkisiz olduğu maçlardan birini çıkardı. Frankowski'nin olduğu bölge maden gibi işlendi. İlk gol buradan gelirken, Polonyalı bir de pozisyon hatası sonrası yaptığı müdahaleyle kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

6- OSIMHEN'E NEFES ALDIRMADILAR

Siyah-beyazlılarda stoper ikilisi Emirhan ve Paulista, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i adım adım takip etti. Nijeryalı futbolcuya nefes aldırtmayan Solskjaer, onu etkisiz bıraktığında Galatasaray hücumlarının tıkanacağını takımına anlattı. Osimhen ikili markaja alınınca sarı-kırmızılılar net fırsatlar bulmakta büyük zorluk yaşadı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

7- DERBİ ÖNCESİ KAMP YAPTIRMADI

Solskjaer, takımı derbi öncesi kampa almadı. Futbolculardan aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini ve onlardan destek almalarını istedi. Oyuncularını baskıyla değil öz güvenle maça hazırladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Zafer böyle geldi! İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası

SIRADAKİ HEDEF GÖZTEPE

Derbiyi kazanan Beşiktaş, 3 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi sahasında konuk edecek.

Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke'yi beklerken...
Zaha G.Saray'a geri mi dönüyor?
DİĞER
Zico'dan SABAH Spor'a özel itiraflar! Fenerbahçe'nin yıldızına övgüler yağdırdı: "O golünü unutamıyorum"
MHP ve DEM Parti arasında bir ilk! Karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti
G.Saray'da Abdülkerim krizi! Yönetim rahatsız oldu
F.Bahçe'de o isim futbolu bırakabilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami Açık'ta şampiyon Jakub Mensik! Miami Açık'ta şampiyon Jakub Mensik! 10:20
Alperen'den Suns'a 16 sayı Alperen'den Suns'a 16 sayı 10:19
F.Bahçe'ye tarihi fırsat! F.Bahçe'ye tarihi fırsat! 10:12
Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke'yi beklerken... Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke'yi beklerken... 10:11
F.Bahçe'de o isim futbolu bırakabilir! F.Bahçe'de o isim futbolu bırakabilir! 09:33
G.Saray'da Abdülkerim krizi! Yönetim rahatsız oldu G.Saray'da Abdülkerim krizi! Yönetim rahatsız oldu 09:23
Daha Eski
Celta Vigo-Las Palmas maçı ne zaman? Celta Vigo-Las Palmas maçı ne zaman? 09:17
Kante harekatı! Transfer... Kante harekatı! Transfer... 09:02
Kocaelispor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Kocaelispor-Sakaryaspor maçı ne zaman? 08:47
Esenler Erokspor-Ankaragücü maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Ankaragücü maçı ne zaman? 08:45
İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK maçı ne zaman? İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK maçı ne zaman? 08:40
Bugünkü maçlar 31 Mart Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 31 Mart Pazartesi 2025 07:48