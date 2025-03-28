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Haberler Beşiktaş Gençlerin gözü formada

Gençlerin gözü formada

Ara transfer döneminde kadroya katılan ve herkesin merakla beklediği Beşiktaş'ın genç oyuncuları Keny Arroyo ile Elan Ricardo dev derbi öncesi forma bekliyor. Arroyo ve Ricardo, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in forma vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Öte yandan Arroyo, derbide şans bulması durumunda Beşiktaş formasını Galatasaray karşısında giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek. Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın görev vermesi durumunda siyahbeyazlı formayı geldiğinden bu yana ilk kez resmi bir müsabakada Galatasaray'a karşı derbide giyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
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Gençlerin gözü formada
Ara transfer döneminde kadroya katılan ve herkesin merakla beklediği Beşiktaş'ın genç oyuncuları Keny Arroyo ile Elan Ricardo dev derbi öncesi forma bekliyor. Arroyo ve Ricardo, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in forma vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Öte yandan Arroyo, derbide şans bulması durumunda Beşiktaş formasını Galatasaray karşısında giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek. Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın görev vermesi durumunda siyahbeyazlı formayı geldiğinden bu yana ilk kez resmi bir müsabakada Galatasaray'a karşı derbide giyecek.
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