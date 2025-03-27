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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile'den geleceği hakkında açıklama!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile'den geleceği hakkında açıklama!

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, geleceği hakkında İtalyan basınıa açıklamalarda bulundu. Futbolcunun o sözleri ise bir hayli dikkat çekti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 18:33
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile'den geleceği hakkında açıklama!

Beşiktaş'ın İtalyan forveti Ciro Immobile, RDS'ye özel açıklamalar yaptı. NTV'nin derlediği haberde, Beşiktaş'tan sonra futbolu bırakmayı düşünmediğini belirten Immobile, "Hala iyiyim ve istiyorum. Türkiye'den sonra bırakıp bırakmayacağım kesin değil, niyetim bu değil. Aslında başka bir yerde harika bir final için çalışıyorum" dedi.

Lazio'dan ayrılış sürecine değinen Immobile, "Ailem ve ben son dönemde değişiklik yapmayı, ayrılmayı düşünüyorduk. Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Bu düşünceye sahiptik çünkü Lazio o dönemde kimlik değiştiriyordu. Roma'daki sekiz yılımda Inzaghi ve benimle birlikte Lazio'da tarih yazan birçok oyuncu ayrıldı. Hayal kırıklığına uğrayan taraftarları suçlayamam çünkü benim için de aynısı geçerliydi" ifadelerini kulladı.

Beşiktaş'a gelmeden önce Suudi Arabistan'dan teklifler aldığını aktaran İtalyan golcü, "Suudi Arabistan'dan da teklifler aldım ama bunları değerlendirmedim. Günde çift idman yapıyorum ve hala çok şey verebileceğime inanıyorum. Geride kalmamak için gençlerin verilerini takip ediyorum" şeklinde konuştu.

35 yaşındaki Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon toplam 33 maça çıkan Immobile, 2375 dakika sahada kaldı ve 15 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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