TRANSFER HABERİ-Beşiktaş’tan Barcelona’nın genç yıldızına teklif hazırlığı!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Barcelona'nın gözden çıkardığı genç kanat oyuncusu Ansu Fati için yaz aylarında transfer teklifi yapmayı planlıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)
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Fati'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak belirlenirken sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Bir zamanlar 80 milyon Euro'ya kadar yükselen piyasa değeri genç oyuncunun potansiyelini gösteriyor.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Ansu Fati için resmi bir teklif yapmayı düşünüyor.
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