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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ-Beşiktaş’tan Barcelona’nın genç yıldızına teklif hazırlığı!

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş’tan Barcelona’nın genç yıldızına teklif hazırlığı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Barcelona'nın gözden çıkardığı genç kanat oyuncusu Ansu Fati için yaz aylarında transfer teklifi yapmayı planlıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 14:02
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TRANSFER HABERİ-Beşiktaş’tan Barcelona’nın genç yıldızına teklif hazırlığı!

Beşiktaş, Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği genç kanat oyuncusu Ansu Fati'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş’tan Barcelona’nın genç yıldızına teklif hazırlığı!

Akşam'ın İspanyol basınından aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, geçtiğimiz ocak ayında kadrosuna Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu dahil ettikten sonra Ole Gunnar Solskjaer'in önderliğinde genç oyunculardan oluşan bir kadro yapısıyla devam etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş’tan Barcelona’nın genç yıldızına teklif hazırlığı!

Barcelona'nın bu sezonki kadrosunda yeterli süre alamayan 22 yaşındaki Ansu Fati, yalnızca 8 maçta 187 dakika sahada kalabildi ve herhangi bir gol ya da asist katkısı yapamadı.

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş’tan Barcelona’nın genç yıldızına teklif hazırlığı!

Fati'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak belirlenirken sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş’tan Barcelona’nın genç yıldızına teklif hazırlığı!

Bir zamanlar 80 milyon Euro'ya kadar yükselen piyasa değeri genç oyuncunun potansiyelini gösteriyor.

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş’tan Barcelona’nın genç yıldızına teklif hazırlığı!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Ansu Fati için resmi bir teklif yapmayı düşünüyor.

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