TRANSFER HABERİ-Beşiktaş’tan Barcelona’nın genç yıldızına teklif hazırlığı!

Akşam'ın İspanyol basınından aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, geçtiğimiz ocak ayında kadrosuna Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu dahil ettikten sonra Ole Gunnar Solskjaer'in önderliğinde genç oyunculardan oluşan bir kadro yapısıyla devam etmeyi planlıyor.

Barcelona'nın bu sezonki kadrosunda yeterli süre alamayan 22 yaşındaki Ansu Fati, yalnızca 8 maçta 187 dakika sahada kalabildi ve herhangi bir gol ya da asist katkısı yapamadı.