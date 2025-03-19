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Haberler Beşiktaş Beşiktaş BOA 81-67 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş BOA 81-67 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş BOA, derbi maçta konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67yendi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 20:11
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Beşiktaş BOA 81-67 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş BOA, derbi maçta konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, kupada adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Beşiktaş BOA, finale yükselmek için yarı finalde Emlak Konut ile karşı karşıya gelecek.

Derbi mücadelesi düşük tempoda başladı. Müsabakanın başında Fagbenle ile skor üreten Beşiktaş BOA, 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Boyalı alanı iyi savunan rakibi karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 5. dakikada eşitliği yakaladı: 8-8. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk periyodu siyah-beyazlı takım 17-16 üstün bitirdi.

Boyalı alandan üst üste basketler bularak ikinci çeyreğe etkili bir giriş yapan Beşiktaş, 14. dakikayı 25-22 önde tamamladı. Dış atışlarda etkili olmaya devam eden Galatasaray, Sude Yılmaz'ın basketiyle 15. dakikanın başında öne geçti: 25-27. Topu iyi paylaşarak oyunda üstünlüğü boyalı alandan kaydettiği sayılarla yeniden eline alan Beşiktaş, periyodun bitimine 7 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 41-31. Siyah-beyazlılar, devreyi 8 sayılık (41-33) avantajla kapattı.

Beşiktaş, ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı rakibine sert savunma yaparak kolay sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı takım, 25. dakikada Peterson'ın serbest atış isabetleriyle farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 51-37. Kritik üç sayılık basketlerle 8-0'lık seri yakalayan Galatasaray, 28. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 51-45. Arka arkaya top kayıpları yapan sarı-kırmızılı takım karşısında toparlanan Beşiktaş, 10-0'lık seri yakaladı ve farkı yeniden açtı: 61-45. Siyah-beyazlılar, final periyoduna 61-47 üstün gitti.

Son çeyrekte skor ve oyun üstünlüğünü koruyan Beşiktaş BOA, karşılaşmayı 81-67 kazandı.

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