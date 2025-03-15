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Haberler Beşiktaş TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçında 2 kez kırmızı kart kararı çıktı!

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçında 2 kez kırmızı kart kararı çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 27. dakikasında Melih Bostan'ın ve 65. dakikasında Alassane Ndao'nun kırmızı kart görmesi sonucu 9 kişi kaldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 21:10 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 22:11
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TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçında 2 kez kırmızı kart kararı çıktı!

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmanın 27. dakikasında ev sahibi ekip, Melih Bostan'ın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. Bostan'a Beşiktaşlı Gabriel Paulista'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Şansalan, sarı kartı iptal etti ve Bostan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

İŞTE O POZİSYON

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

MAÇTA 2. KIRMIZI KART KARARI!

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının 65. dakikasında ev sahibi ekip 9 kişi kaldı. Yeşil beyazlılarda Alassane Ndao ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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