TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçında 2 kez kırmızı kart kararı çıktı!

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmanın 27. dakikasında ev sahibi ekip, Melih Bostan'ın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. Bostan'a Beşiktaşlı Gabriel Paulista'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Şansalan, sarı kartı iptal etti ve Bostan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

İŞTE O POZİSYON

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

MAÇTA 2. KIRMIZI KART KARARI!

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının 65. dakikasında ev sahibi ekip 9 kişi kaldı. Yeşil beyazlılarda Alassane Ndao ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.