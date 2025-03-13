TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yeni golcüsü Bundesliga'dan! Immobile'nin yerine gelecek

Sezon başında transfer edilen İtalyan golcü Immobile'nin yüksek maliyetine karşılık verdiği katkıdan memnun olmayan Beşiktaş, 35 yaşındaki futbolcunun yerine alternatif golcü arayışlarına başladı.

Daha dinamik bir golcü arayışında olan Beşiktaş, gözünü Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Jonas Wind'e çevirdi.