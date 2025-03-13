TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yeni golcüsü Bundesliga'dan! Immobile'nin yerine gelecek
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sezonun sona ermesinin ardından bekleneni veremeyen Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızın alternatifini Almanya'da buldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 09:43
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Wolfsburg formasıyla bu sezon 27 resmi maça çıkan Jonas Wind, rakip filelere 10 gol gönderirken 4 de asist yaptı. Wind, Danimarka Milli Takımı'nda da oynuyor.
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