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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yeni golcüsü Bundesliga'dan! Immobile'nin yerine gelecek

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yeni golcüsü Bundesliga'dan! Immobile'nin yerine gelecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sezonun sona ermesinin ardından bekleneni veremeyen Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızın alternatifini Almanya'da buldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 09:43
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yeni golcüsü Bundesliga'dan! Immobile'nin yerine gelecek

Sezon başında transfer edilen İtalyan golcü Immobile'nin yüksek maliyetine karşılık verdiği katkıdan memnun olmayan Beşiktaş, 35 yaşındaki futbolcunun yerine alternatif golcü arayışlarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yeni golcüsü Bundesliga'dan! Immobile'nin yerine gelecek

Daha dinamik bir golcü arayışında olan Beşiktaş, gözünü Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Jonas Wind'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yeni golcüsü Bundesliga'dan! Immobile'nin yerine gelecek

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile scout şefi Eduard Graf, 26 yaşındaki Danimarkalı golcüyü istiyor. Yönetim de Alman kulübüyle ilk teması kurdu.

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