  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Kartal rekor peşinde! İşte Beşiktaş'ın Bellona Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Kartal rekor peşinde! İşte Beşiktaş'ın Bellona Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig’de 4. sıraya yerleşen Beşiktaş evinde küme düşme hattında yer alan Bellona Kayserispor’u ağırlıyor. Hedef; galibiyet serisini sürdürerek, bu sezon ilk defa üst üste 4’te 4 yapmak olacak. İşte bu kritik maç öncesi tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kartal rekor peşinde! İşte Beşiktaş'ın Bellona Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, bugün Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

İSTANBUL'DA AÇIK ARA ÜSTÜN

Beşıktaş'ta Emrecan Terzi ve kaptan Necip Uysal forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek. İstanbul'da oynanan 23 maçta ise 17 kez Beşiktaş kazanırken, 2 kez Kayserispor kazandı. 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Beşıktaş ile Kayserispor; Süper Lig tarihinde 48. kez karşılaşacak. Bu maçlarda Beşiktaş 27 kez kazanırken, Kayserispor 10 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. İstanbul'da oynanan 23 maçta ise 17 kez Beşiktaş kazanırken, 2 kez Kayserispor kazandı. 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

MAÇ 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Uduokhai, Svensson, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Arroyo, Immobile

Bellona Kayserispor: Bilal, Klovetsios, Attamah, Hasan, Gökhan, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon

G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor
F.Bahçe'ye En-Nesyri'den dev gelir!
DİĞER
Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un haklarına tedbir koydurmuştu! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı: "Kimse babamın şarkılarını...."
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
Mourinho'nun cezasında indirim!
Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. Münih şampiyonluğa koşuyor! B. Münih şampiyonluğa koşuyor! 00:33
Terim'in Al Shabab'ı hata yapmadı! Terim'in Al Shabab'ı hata yapmadı! 00:33
B. Münih şampiyonluğa koşuyor! B. Münih şampiyonluğa koşuyor! 00:32
Terim'in Al Shabab'ı hata yapmadı! Terim'in Al Shabab'ı hata yapmadı! 00:25
Mourinho'nun cezasında indirim! Mourinho'nun cezasında indirim! 23:47
Mourinho'dan G.Saray'a tazminat davası! Mourinho'dan G.Saray'a tazminat davası! 23:47
Daha Eski
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 23:47
A. Efes evinde rahat kazandı! A. Efes evinde rahat kazandı! 23:47
F.Bahçe'den Amrabat kararı! F.Bahçe'den Amrabat kararı! 23:47
F.Bahçe'den Fransa'ya Ouattara çıkarması F.Bahçe'den Fransa'ya Ouattara çıkarması 23:47
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! 23:47
Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor! Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor! 23:47