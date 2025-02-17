  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Mustafa Erhan Hekimoğlu 2028'e kadar Beşiktaş'ta!

Mustafa Erhan Hekimoğlu 2028'e kadar Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Necip Uysal'ın ardından bir isimle daha sözleşme uzattı. Siyah-beyazlı ekip Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 16:00
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mustafa Erhan Hekimoğlu 2028'e kadar Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, takım kaptanı Necip Uysal ile 2027 yılına kadar sözleşme uzattığını açıklamasının ardından Mustafa Erhan Hekimoğlu ile de sözleşme uzatıldığını açıkladı. Siyah beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Kulübümüz; altyapımızdan yetişen, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle takımımıza gelecekte önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, kendisini üç sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Adalı, genç futbolcumuz Hekimoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme uzattı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Cuesta'nın transfer sürecine dair flaş açıklama!
F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer!
DİĞER
Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Listede sadece 1 Türk var...
Kuklaya değil kuklacıya bak! The Economist'in sponsoru İBB mi? İmamoğlu hem tehditler savurdu hem de TÜSİAD'a arka çıktı
G.Saray'da büyük değişim! İşte Buruk'un 11'i
Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme uzattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonlular Federasyonu'ndan Uğurcan Çakır'a destek Trabzonlular Federasyonu'ndan Uğurcan Çakır'a destek 15:43
Kalp rahatsızlığı yaşadıktan 8 ay sonra futbola golle döndü! Kalp rahatsızlığı yaşadıktan 8 ay sonra futbola golle döndü! 15:01
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı detayları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı detayları 14:42
A.Bilbao'lu Sannadi'ye ırkçı saldırı A.Bilbao'lu Sannadi'ye ırkçı saldırı 14:37
João Fonseca tarihe geçti! João Fonseca tarihe geçti! 14:08
Genoa-Venezia maçı ne zaman? Genoa-Venezia maçı ne zaman? 14:05
Daha Eski
Monaco Daniel Theis'ı transfer etti Monaco Daniel Theis'ı transfer etti 14:03
Persepolis-Al Nassr maçı ne zaman? Persepolis-Al Nassr maçı ne zaman? 13:53
Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme uzattı! Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme uzattı! 13:45
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı detayları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı detayları 13:23
Barcelona-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Barcelona-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 13:14
Cuesta'nın transfer sürecine dair flaş açıklama! Cuesta'nın transfer sürecine dair flaş açıklama! 12:19