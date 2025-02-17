Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme uzattı!

Beşiktaş, kaptanı Necip Uysal ile sözleşme uzattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun 2026-27 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giymeye devam edeceği belirtildi.

Kulübün resmi açıklamasında, altyapıdan yetişerek 2008-09 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı başarıyla terleten Necip Uysal'ın, kazandığı şampiyonluklarla kulübe önemli katkılar sağladığı vurgulandı. Beşiktaş formasıyla dört Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa zaferinde pay sahibi olan Uysal, performansının yanı sıra beyefendi kişiliğiyle de büyük takdir topladı.

Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Necip Uysal ile bir araya gelerek sözleşmeyi imzaladı. Adalı, kulübe uzun yıllardır hizmet veren kaptana yeni dönemde başarılar diledi.

Beşiktaş taraftarlarının büyük sevgisini kazanan Necip Uysal, iki sezon daha siyah-beyazlı formayı terletecek.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması...