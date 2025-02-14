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Haberler Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş-Trabzonspor maçı...

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş-Trabzonspor maçı...

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta oynanacak olan maçların hakem atamaları gerçekleştirildi. İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçında düdük çalacak isim... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 11:33 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 12:01
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Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş-Trabzonspor maçı...

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta oynanacak olan karşılaşmalara hakem atamaları gerçekleştirildi.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

DEV MÜCADELENİN HAKEMİ

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu.

Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

MHK'DAN OLAYLI MAÇ KARARI

24. haftanın hakemlerinin açıklanması ile birlikte Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakemi Oğuzhan Çakır'a bu hafta maç verilmediği ortaya çıktı.

3.5 YIL ARANIN ARDINDAN...

Ali Şansalan, 3.5 yıl aranın ardından ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında görev yapacak.

Kasımpaşa karşılaşmasında düdük çalacak olan Şansalan, en son 2021/22 sezonunda Trabzonspor-Fenerbahçe maçında görevlendirilmişti.

İŞTE 24. HAFTA HAKEMLERİ

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