Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer’den kadroda 7 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kırklarelispor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Twente maçının 11'ine göre 7 değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam; Mert Günok, Jonas Svensson, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin yerine Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Alex Oxlade Chamberlain, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu'na şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Kırklarelispor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Alex Oxlade Chamberlain, Ernest Muçi, Joao Mario, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu."

RAFA SİLVA İLK KEZ MAÇ KAÇIRDI

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, bu sezon ilk kez bir maçta takımını yalnız bıraktı. 31 yaşındaki oyuncu teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. Silva, siyah-beyazlıların bu sezon 20'si Trendyol Süper Lig, 10'u UEFA Avrupa Ligi, 1'er Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 32 mücadelenin hepsinde kadroda yer almıştı.

3 OYUNCU İLK KEZ KADRODA

Siyah-beyazlılarda bu maçta altyapıdan yetişen 3 oyuncu ilk kez kadroda yer aldı. Baran Can, Poyraz Gelen ve Adnan Karahisar, ilk kez resmi bir maçta kadroda şans buldu.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR OLİMPİYAT'TA

Beşiktaş taraftarları, takımlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yalnız bırakmadı. Yaklaşık 15 bin siyah-beyazlı taraftar, Kırklareli karşısında takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerini aldı.

Müsabakanın biletleri 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren genel satışa çıkarılırken, kale arkası 10 TL, batı ve doğu tribünler ise 20 TL olarak belirlendi.