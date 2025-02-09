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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Keny Arroyo transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Keny Arroyo transferini resmen açıkladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun transferini yaptığı açıklamayla taraftarlarına müjdeledi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 23:24 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 23:30
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Beşiktaş Keny Arroyo transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun transferini yaptığı açıklamayla taraftarlarına müjdeledi.

Beşiktaş'ın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Keny Alexander Arroyo Alvarado

Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır.

Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

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