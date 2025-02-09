Beşiktaş Keny Arroyo transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun transferini yaptığı açıklamayla taraftarlarına müjdeledi.

Beşiktaş'ın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Keny Alexander Arroyo Alvarado

Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır.

Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Beşiktaşımıza Hoş Geldin Keny Alexander Arroyo Alvarado Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır. Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado'ya… pic.twitter.com/uNbpccihaM