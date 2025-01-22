Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in ilk transferi memleketinden!

Beşıktaş'ta rota tamamen Avrupa'nın kuzeyine çevrildi. Yeni başkan ve yeni teknik direktör ile beyaz bir sayfa açan Kara Kartal transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulmayan Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen Beşiktaş gelecek sezona da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak başlamayı hedefliyor. Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in vatandaşı Bard Finne'yi takımda görmek istediği iddia edildi.

BRANN VE BODO ÇIKARMASI

NRK Sport'un haberine göre Beşiktaş, Norveç'in SK Brann takımının forveti Bard Finne ile yakından ilgileniyor. 29 yaşındaki santrafor Finne için şimdiden ilk teklifini yapmaya hazırlanan siyah beyazlılar Bodo'nun yıldızı Jens Petter Hauge'ye de kancayı taktı fakat 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuna Frankfurt'un anlaşmak üzere olduğu ifade edildi. Haberde Norveçli çalıştırıcının bu iki isimden birinin alınmasını istediğini yönetime bildirdiği yazıldı.

MÜTHİŞ BİR YETENEK

Norveçlı futbolcu kanat oyuncusu olarak bilinse de, aynı zamanda santrfor görevini de üstlenebilmektedir. Hızı ve çevikliği ve de rakip savunmalar karşısında etkili oyunu en güçlü yönlerinden biridir. Ayırca Finne dripling yeteneği ile topu ayağında tutarak, rakipleri geçme başarısı ve savunma arasına yaptığı koşularla da dikkat çekiyor.