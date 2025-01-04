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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! İşte Tayyip Talha Sanuç'un son durumu

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! İşte Tayyip Talha Sanuç'un son durumu

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un uyluk arka adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 16:23
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! İşte Tayyip Talha Sanuç'un son durumu

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un uyluk arka adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Tayyip Talha Sanuç'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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