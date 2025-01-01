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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Sergio Reguilon sürprizi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Sergio Reguilon sürprizi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Menajerlerin, Tottenham'ın kadroda düşünmediği Sergio Reguilon'u Beşiktaş'a önerdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Sergio Reguilon sürprizi!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre menajerlerin, Tottenham'ın kadroda düşünmediği Sergio Reguilon'u Beşiktaş'a önerdiği öğrenildi. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimin bu öneriye şu an cevap vermediği ve transferde kararı yeni gelecek teknik adama bırakmayı düşündüğü de gelen haberler arasında.

Son 3 sezonu kiralık olarak Atletico Madrid, Manchester United ve Brentford'da geçiren 28 yaşındaki sol bekin de daha çok oynamak için Tottenham'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon Tottenham ile 2 maça çıkan deneyimli sol bekin Ada ekibiyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek.

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