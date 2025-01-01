TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Tagliafico sesleri!

Beşiktaş'ta yeni yönetim, işe hızlı başladı... Siyah-beyazlıların çiçeği burnunda başkanı Serdal Adalı, dün ilk iş olarak Ümraniye'ye gitti, teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile görüşüp, takımın genel durumu ve transfer gereken noktalar hakkında bilgi aldı. Adalı, Serdar Topraktepe'nin "Başkanım takıma 3-4 takviye gerekli. Özellikle kanat, forvet ve sol bek" demesinin ardından yönetimiyle görüştü ve transfer harekatını başlattı. Öncelik ise sol beke verildi.

GÖRÜŞME HAFTAYA

Bunun nedeni de son dönemde sergilediği performans sonrasında taraftarlar tarafından ıslıklanan Arthur Masuaku'yla yolların ayrılacak olması... Yeni yönetimin bu bölgeye belirlediği ilk isim ise; Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico... Fransız ekibi mali durumdan dolayı bazı oyuncularını satmak durumunda... Beşiktaş'ın da bu fırsattan yararlanmak istediği ve önümüzdeki hafta içi Fransa'ya çıkarma yapılarak hem oyuncuyla hem de kulübü ile görüşme kararı alındı.

G.SARAY DA İSTEMİŞTİ

Arjantinli Tagliafico'yu geçtiğimiz yıllarda Galatasaray istemiş, oyuncuyla ve menajeriyle de görüşmeler yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı. Tagliafico, o dönem Galatasaray yerine; Ajax'ı tercih etmişti.

STOPER DE OYNUYOR

Tagliafico'nun ana mevkii sol bek... 32 yaşındaki oyuncu, sol bekin yanı sıra stoper ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. 2022'de Ajax'tan Lyon'a 4.2 milyon euroya gelen tangocu, bu sezon 13 maçta forma giydi ve 2 golü var.